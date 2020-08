Paul Pogba, cel mai scump jucător al lui Manchester United, are COVID-19

Cel mai scump jucător al lui Manchester United, Paul Pogba a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Starul Francez a fost testat înainte de meciurile naţionalei Franţei din septembrie din Liga Naţiunilor.

Pogba nu este singurul jucător infectat din lotul lui Didier Deschamps. Şi Ndombele de la Tottenham are COVID.

Selecţionerul Franţei a fost obligat să facă schimbări de urgenţă. I-a trimis acasă pe cei doi şi l-a convocat pe Eduardo Camavinga de la Rennes.

