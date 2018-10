Poli Iaşi - Hermannstadt 0-2, în Liga 1

Politehnica Iaşi a ajuns la patru înfrângeri consecutive cu Flavius Stoican pe bancă, după ce a pierdut în debutul etapei cu numărul 13, scor 2-0, pe teren propriu cu Hermannstadt. La finalul partidei, antrenorul moldovenilor a fost descumpănit.

Sibienii au jucat perfect la Iaşi şi au intrat la cabine prin golurile lui Tsoumou şi Dumitriu, în timp ce gazdele au jucat fără orizont şi nu au demonstrat că pot măcar egala: "Azi nu meritam mai mult, am făcut o partidă slabă, am primit un gol pe o greşeală de arbitraj, arbitrul a recunoscut că a greşit, la pauză. A fost o zi nefastă, slabă, este un rezultat corect. Azi am avut senzaţia că nu putem marca, am practicat un joc slab, modest, previzibil, lent. Cred că puteam juca două zile şi nu dădeam gol", a declarat Stoican.

Totuşi, Stoican păstrează o doză de speranţă: "Toate echipele îşi doresc să acumuleze puncte. Nu suntem stresaţi de celelalte cluburi, ci de ce avem noi de făcut. Rămâne să strângem rândurile în momentele dificile, nu facem un capăt de ţară. Avem posibilitatea de a demonstra că acest rezultat e doar un accident. Câne echipa pierde, toţi suntem vinovaţi. Până acum am jucat un fotbal spectaculos, dar azi nu am făcut-o", a declarat Stoican pentru TelekomSport.

