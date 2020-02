Posibilele surprize ale lui Rădoi pentru meciul cu Islanda: un fotbalist retras de la naţională şi un jucător pe care l-a dat afară de la FCSB

Mirel Rădoi a început deja să pregătească partida cu Islanda, meci capital pentru calificarea naţionalei României la Campiontul European din această vară.

Rădoi şi-a conturat în mare parte lista jucătorilor pe care vrea să îi convoace pentru confruntarea cu Islanda, iar unele nume surprind. Creţu, Băluţă sau Rotariu pot reprezenta unele dintre ”surprizele” selecţionerului.

Cele mai importante ar fi însă două reveniri neaşteapte. Rădoi ia în calcul să îi readucă la echipa naţională pe Gabi Tamaş sau Cristian Săpunaru.

”În mare parte vor fi jucătorii care au fost şi în trecut. Nu putem sa inventăm alţii. Poate să fie Alexandru Creţu, poate face pasul către noi. Poate fi Alexandru Băluţă, poate apărea un Dorin Rotariu. La fel cum sunt şi jucători care au fost obişnuiţi cu echipa naţională, dar la mine să nu mai apară. Sunt jucători care trebuie să înţeleagă că nu vin pentru Rădoi, vin pentru echipa naţională. Dacă mie mi se face pielea de găină de pe bancă atunci când aud imnul, ca antrenor, iar tu ca jucător din teren nu simţi asta atunci nu ai ce să cauţi acolo. Vii şi stai lângă mine pe bancă.

Tătăruşanu şi Ionuţ Radu nu vor lipsi. Chiricheş e unul dintre cei mai importanţi jucători de la echipa naţională. Stanciu nu poate lipsi chiar dacă are unele ieşiri la nivel de declaraţii publice, dar le vom regla şi pe astea. Răzvan Marin şi Cicâldău, Nistor la fel trebuie să facă parte din echipa naţională. Ianis Hagi joacă bine la Rangers şi campionatul Scoţiei îl va ajuta. Mitriţă are meci pe 21 martie şi nu ne-am decis dacă îl vom chema direct în Islanda sau în România. E vorba de diferenţa de fus orar. La fel, pot să apară şi Budescu şi Alibec. Tamaş sau Săpunaru, de ce nu? Tamaş este un jucător cu personalitate, din punct de vedere tactic ştie să stea în teren, e un jucător cu fizic la centrările cu capul ne poate ajuta foarte mult. Am jucat cu el, l-am şi antrenat la FCSB, din păcate eu am fost cel care l-a dat afară. Chiricheş va fi prezent la naţională chiar dacă nu joacă", a declarat Mirel Rădoi la ”Marius Tucă Show”.

În 2015, pe vremea când era antrenor la FCSB, Mirel Rădoi l-a dat afară pe Gabi Tamaş după ce jucătorul a întârziat la un antrenament. Cristian Săpunaru, pe de altă parte, a anunţat că renunţă la echipa naţională după un conflict cu fostul selecţioner, Cosmin Contra. Săpunaru a fost dezamăgit de faptul că nu a fost convocat la meciurile cu Spania şi Malta din preliminariile pentru Campionatul European.

Naţionala României va juca pe 26 martie, la Reykjavik, meciul cu Islanda din barajul pentru calificarea la EURO 2020. Dacă România va învinge Islanda, va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria şi doar dacă va câştiga şi acest meci, va participa la Campionatul European.

România este una dintre ţările gazdă ale EURO 2020. Patru meciuri de la Campionatul European din această vară (3 din faza grupelor şi unul din optimi) se vor desfăşura în Bucureşti, pe Arena Naţională.

