Povestea vocii din spatele jocurilor FIFA

Jucătorii Fifa cunosc legendara voce EA Sports a lui Andrew Anthony.

Multă vreme au circulat zvonuri că vocea jocului ar fi artificială, dar s-a demostrat ca ea este 100% a actorului canadian.

De atunci, vocea nu a mai fost schimbată niciodată.

Actorul locuiesţe în Canada, iar el câştigă bani doar de pe urma vocii sale.

Povestea lui a început când un prieten care avea o firmă de publicitate trebuia să dea voce pentru un grup de dezvoltatori de jocuri. Actorul a dat şi el probă dar fără a cere vreun ban. Singurul lucru plătit a fost transportul de la Toronto la Vancouver. Actorul nu a crezut niciodată că vocea lui o sa fie aleasă din multe alte propuneri de voci.

Surpriza a fost şi mai mare când prietenul lui l-a vizitat si i-a pus un joc care începea cu vocea lui. Abia atunci a aflat că el este vocea oficială de la EA Games.

Andrew este responsabil pentru replica faimoasă ”EA SPORTS, ITS IN THE GAME”. Anual este invitatul de onoare al reuniunii jucătorilor EA GAMES şi este recunoscut de fanii care îi cer să facă vocea de câte ori îl întâlnesc.