Punct ochit, punct lovit. Cristiano Ronaldo a şutat la coşul de baschet şi nu a ratat ţinta. VIDEO

Pandemia nu l-a afectat pe Cristiano Ronaldo. Starul portughez a arătat de ce este în stare la ultimul antrenament cu echipa Juventus. Şi-a aşezat mingea cu piciorul pe teren şi a şutat elegant spre coşul de baschet. Atacantul de 35 de ani a băgat mingea în coş fără probleme.

Clipul video a fost postat pe contul de Twitter al clubului Juventus cu textul: "Simplu ca bună ziua".

As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM