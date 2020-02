Rădoi a explicat de ce a acceptat să fie selecţionerul României: ”N-am stat foarte mult să mă gândesc” Principalele două motive care l-au convins

Mirel Rădoi a afirmat, joi la emisiunea „Marius Tucă Show”, că nu a stat mult să se gândească atunci când a acceptat să fie selecţionerul României. Fostul fotbalist a precizat că, în decizia sa, a luat în considerare un sondaj de opinie în care 70% din persoane votaseră să fie antrenor la naţională.

„Nu am stat foarte mult să mă gândesc. Am pus foarte bine în balanţă pentru că nu am vrut să fie o decizie pripită. M-am gândit să nu piardă ambele echipe naţionale. Chiar i-am spus domnului preşedinte şi domnului Stoichiţă de ce văd lucrurile aşa şi de ce am nevoie de două zile pentru a da un răspuns. Le-am explicat foarte bine lucrurile şi apoi au spus cum văd ei lucrurile. S-a întâmplat ca în aceste două zile să apară două lucruri care m-au făcut să mă decid”, a declarat Mirel Rădoi, joi la „Marius Tucă Show”.

El a adăugat că a rămas impresionat de un sondaj în care a fost votat masiv de fani, dar şi de anumite critici la adresa jucătorilor de la naţionala U 21.

„Primul este că a fost un sondaj în care 70% din cei care votaseră voiau să fiu eu antrenor la naţională. După aceea au apărut câteva articole negative despre jucătorii de la U21. După ce erau eroi, şase luni mai târziu uitaseră fotbalul. Atunci am zis că e momentul să vin pentru că sunt jucătorii care m-au făcut faimos pe mine ca antrenor. Nu pot să-i las în momentu ăsta, la greu. În acelaşi timp, mă gândeam că îi las pe ceilalţi în urmă”,a conchis antrenorul.

Mirel Rădoi debutează la naţională pe 26 martie, contra Islandei, în barajul pentru EURO 2020.

