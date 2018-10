Răspunsul lui Hagi când a fost întrebat cu cine ţine la meciul Barcelona - Real Madrid: Sunt aşa, cum spun spaniolii, „corazon partido”

Cel mai aşteptat meci al sezonului, El Clasico se va desfăşura duminică, 28 octombrie, începând cu ora 17:15. Întrebat la conferinţa de presă despre favorita derby-ului din La Liga, Barcelona vs Real Madrid, Gică Hagi a răspuns cu zâmbetul pe buze.

"Sunt aşa cum spun spaniolii: corazon partido. Jumătate de inimă într-o parte, la Real Madrid că acolo am jucat prima oară, a doua oară am jucat la Barca, n-am cum să neg acest lucru. Am jucat doi şi doi ani, la amândouă am dat goluri frumoase, la amândouă am câştigat câte o Supercupă, aşa că ... la amândouă am dat două goluri de la jumătatea terenului. Să nu se supere niciuna :-)

Ceea ce am învăţat eu la aceste două cluburi mi-a schimbat total modul de a gândi, de a vedea lucrurile pentru că acolo, în casă, când nu eşti atent o secundă, din titular mergi în tribună în două secunde pentru că este o competiţie enorm de mare, unde trebuie să fii zi de zi la nivelul cel mai mare. Doar aşa poţi să joci titular acolo.

Aşa că, atunci când vrei să fii cel mai bun jucător din lume, am învăţat de acolo, mi-am luat şi strategia de la ele două - aceea de a încerca să fii cel mai bun în fiecare zi", a declarat "Regele".

Pentru prima dfată în ultimii 11 ani, El Clasico se va desfăşura fără Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo pe teren. Precedenta partida în care cei doi nu au evoluat a avut loc în sezonul competiţional 2007-2008, atunci când pe băncile celor două echipe stăteau Schuster şi Rijkaard. Atunci, Cristiano Ronaldo marca pentru Manchester United, iar Messi era indisponibil din cauza unei răceli.

"Sunt alţii, uitaţi-vă ce jucători au, ce transferuri au făcut. Cu siguranţă, într-o bună zi vor fi şi ei înlocuiţi aşa cum am fost cu toţii. Drumul vieţii este înainte, anii trec şi la ei se văd uşor, uşor.

Sunt mândru că i-am văzut pe aceşti doi jucători (n.red. - Messi şi Ronaldo) evoluând şi marcând, atâtea goluri şi atât de buni sunt amândoi, diferiţi, dar atât de buni amândoi", a mai spus Hagi la conferinţa de presă.

