Reacţia dură a lui Ilie Năstase după ce Klaus Iohannis a anunţat că retrage decoraţiile celor condamnaţi penal

Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat în vara lui 2016 pe fostul mare tenismen Ilie Năstase cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de comandor şi-l caracteriza pe fostul sportiv drept ”un fenomen”.

Acum, Iohannis a anunţat că va retrage toate decoraţiile primite de-a lungul anilor de persoanele condamnate penal. Năstase are o condamnare de 9 luni şi 10 zile de închisoare în urma unui incident provocat în trafic. ”Am înţeles că a primit şi el o distincţie de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut nişte merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincţie. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar aşa?

E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite şi a venit cu o caschetă şi o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez şi a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun?” , a spus Năstase, conform gsp.ro.

Ilie Năstase a fost oprit de către poliţişti în trafic în 2018 şi a refuzat să efectueze etilotestul. A avut un schimb dur de replici cu oameni legii, i-a jignit şi i s-au pus cătuşe. A fost dus în cele din urmă la INML pentru recoltarea probelor biologice. I s-a întocmit dosar penal şi a fost amendat.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.