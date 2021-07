Reacţia lui Gigi Becali după eliminarea FCSB: „Nu pot să înţeleg ce s-a întâmplat, parcă e vrăjitorie”

Gigi Becali s-a arătat resemnat în discursul său de după meci, dar şi nedumerit şi neputincios în faţa acestui eşec neaşteptat.

„Este o echipă ce nu avea cum să ne dea gol. Defapt, nici nu ne-a dat gol. Ne-am dat noi gol. Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Nu avem putere, bărbăţie la echipă. Nu pot să înţeleg ce s-a întâmplat, parcă e vrăjitorie.”, a spus Becali la televiziunea care a transmis partida.

”Nu am ce să fac. Eu am greşit, am luat nişte jucători...”, a mai spus finanţatorul FCSB, luând asupra sa responsabilitatea eşecului.

„Mă descurajează acest rezultat pentru că nu mai avem coeficient şi nu mai avem capi de serie în ediţiile viitoare ale cupelor europene. Trebuie să iau nişte măsuri. Nu ştiu ce să zic. Nu mai aduc jucători. Mă gândesc să dau afară doi trei. Nu mai am încredere că putem câştiga campionatul. ”, a concluzionat dezamăgit Gigi Becali.