Romain Grosjean a scăpat ca prin minune din cel mai oribil accident al ultimilor ani din Formula 1.

Maşina francezului s-a rupt în două şi a izbucnit în flăcări după ce a ieşit de pe circuit în Grand Prix-ul Bahrain-ului.

Grosjean a intrat într-o barieră de pe marginea circuitului cu 220 la oră şi s-a străduit să iasă singur dintre resturile monopostului aproape jumătate de minut.

Întâmplarea cu atât mai şocantă cu cât Formula 1 a introdus în ultimii ani tot mai multe măsuri de precauţie care să îi protejeze pe cei de la volan.

Introdus în 2018, sistemul de protecţie Halo a fost cel care i-a salvat viaţa pilotului Haas.

„Salutare tuturor! Voiam doar să vă spun că sunt OK. Bine...oarecum OK. Vă mulţumesc mult pentru toate mesajele. Nu am fost pentru halo ((n.r. un dispozitiv de protecţie a capului pilotului) în urmă cu câţiva ani, dar cred că este cel mai bun lucru pe care l-am votat în Formula 1. Fără el, probabil că n-aş fi putut să vă vorbesc astăzi,” a scris Romain Grosjean, pilot Haas.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi