Reacţia Simonei Halep, după calificarea în sferturi la WTA Dubai: A fost foarte dificil. M-am speriat puţin

Simona Halep s-a calificat greu în sferturile turneului WTA Dubai, dar speră ca evoluţiile din partidele următoare să arate cât mai bine. Meciul cu Ons Jabeur a făcut-o pe româncă să recunoască faptul că a fost printre cele mai grele din ultimul timp.

Simona Halep a avut nevoie de mai bine de două ore pentru accederea în sferturile competiţiei. A fost necesar decisivul cu tie-break pentru ca românca să meargă în următoarea fază.

„A fost un meci foarte dificil. E o jucătoare care nu dă ritm şi nu ştii la ce să te aştepţi. Mi-e greu să explic cum a fost acest meci. Mă bucur că nu am renunţat la niciun punct. În tie-break nu mi-am dat seama că a avut minge de meci. Nu mă plâng. După o perioadă în care nu am jucat niciun meci, azi am jucat bine. La 5-1 a fost un mic blocaj. M-am speriat puţin. Cu cât am dat drumul la mişcare m-am simţit mai bine. Sper să nu am nicio durere”, a spus Simona Halep, citată de DigiSport.

Românca a trecut de Ons Jabeur în trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6.

În sferturi, Halep va juca împotriva Arynei Sabalenka. Partida este programată joi.

