Record la înălţime: Armand Duplantis ar fi putut intra direct pe fereastra unui apartament de la etajul 2

Suedezul Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina în aer liber. A sărit 6,15 metri şi a doborât un record vechi de 26 de ani.

„În sfârşit record mondial! E incredibil. Am vrut să sar peste 6.15 metri de mult timp. Toată lumea vorbea despre asta în continuu, era o presiune uriaşă pe umerii mei. După ce mi-a ieşit, m-am simţit mai degrabă uşurat decât bucuros” a spus tânărul de 20 de ani imediat după săritură.

Saltul a fost suficient de înalt cât să poată trece peste o girafă, peste 3 paturi matrimoniale puse în picioare unul peste altul sau ar putea intra direct pe fereastra unui apartament de la etajul 2.

