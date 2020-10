Recordul lui Usain Bolt a „căzut” pentru câteva clipe. De fapt, a fost o eroare de calcul

Joi seară a avut loc un moment istoric în atletism care a ţinut doar câteva minute. Americanul Noah Lyles a crezut pentru puţin timp că a reuşit să doboare recordul mondial în cursa de 200 de metri. Acest record îi aparţine lui Usain Bolt şi a fost stabilit în 2009 când a alergat distanţa în 19.19 secunde.

La finalul cursei din cadrul Inspiration Games din Florida, timpul arătat pentru cursa lui Noah Lyles era de 18.90. Sportivul şi fanii au fost şocaţi pentru câteva clipe. „Nu are cum să fie corect", a spus comentatorul BBC Steve Cram, la finalul cursei. Recordul personal al lui Lyles era 19.50. La verificare, organizatorii şi-au dat seama că măsurătoarea a început dintr-un loc greşit, astfel că fuseseră alergaţi doar 185 de metri, în loc de 200, cum ar fi fost normal.

Inspiration Games a fost organizat cu atleţi care ar fi fost în mod normal în sezonul de Diamond League, însă acesta a fost blocat din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, a fost organizat un nou turneu cu un format atipic - atleţi din întreaga lume au concurat simultan din locuri diferite. Astfel, pe transmisiunea TV puteau fi văzuţi câte 3 atleţi în acelaşi timp.

Noah Lyles i-a avut ca adversari pe Christophe Lemaitre din Elveţia şi Churandy Martina din Olanda. A câştigat cursa fără probleme, însă timpul de la final a fost cel care a surprins. Aşa că a fost verificată cursa lui Lyles şi s-a descoperit că a plecat din locul greşit! Lyles a alergat doar 185 de metri pentru timpul record. "Nu te poţi juca cu emoţii mele într-un asemenea mod" a fost reacţia lui Lyles pe reţelele de socializare.

Noah Lyles. 18.90. 200m.



Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK