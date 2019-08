Roger Federer, eliminat de Andrey Rublev în turul trei al turneului de la Cincinnati

Roger Federer (nr. 3 ATP) a fost eliminat, joi, în turul trei al turneului de la Cincinnati, după ce a pierdut în faţa jucătorului Andrey Rublev (nr. 70 ATP), cu scorul de 6-3, 6-4.

Partida dintre cei doi jucători s-a întins pe o durată de o oră şi trei minute. Deşi nu i se acorda nicio şansă, tânărul jucător rus în vârstă de 21 de ani a dominat întreaga partidă.

”Îl respect foarte mult pe Roger Federer. Respect toţi jucătorii de top, dar azi am ieşit pe teren ca să câştig. Nu m-am dus să mă bucur de meci. Am vrut să mă lupt, să încerc să câştig şi să dau tot ce am mai bun”, a spus, în urma partidei, Andrey Rublev, pentru Amazon Prime.

În sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati, Andrey Rublev îl va întâlni pe Daniil Medvedev (nr. 8 ATP), care l-a învins, în turul trei, pe Jan Lennard Struff (nr. 36 ATP), cu scorul de 6-2, 6-1.



”Va fi un meci interesant pentru Rusia. Va fi o partidă grea pentru mine, din cauza modului în care joacă. Nimănui nu-i place să joace cu el. Am pierdut în faţa lui Medvedev, la un turneu, acum câţiva ani, deci va fi interesant mâine”, a spus Rublev, despre întâlnirea cu Medvedev.

