Roger Federer nu va juca tenis în 2020. Elveţianul s-a operat pentru a doua oară şi va rata tot sezonul

Chiar dacă tenisul se reia, nu-l vom putea vedea pe Roger Federer. Elveţianul, care a câştigat un număr record de turnee de Grand Slam, 20, nu va reveni în circuit în acest sezon. Federer s-a operat în luna februarie a acestui an la genunchiul drept. La începutul lunii martie a reluat antrenamentele, însă a resimţit dureri şi a suferit o nouă intervenţie chirurgicală. Elveţianul a anunţat când va reveni.

"Abia aştept să vă revăd pe toţi la începutul sezonului 2021. În urmă cu câteva săptămâni, am avut câteva probleme în procesul de recuperare şi am fost supus unei noi intervenţii artroscopice la genunchiul drept. Aşa cum am făcut şi în 2017, îmi voi lua timpul necesar pentru a fi 100% apt să pot să joc la cel mai înalt nivel", a spus Roger Federer, pe Twitter.

În acest moment toate turneele de tenis sunt suspendate din cauza pandemiei. La finalul lunii august este programat US Open, iar Roland Garros ar putea lua startul pe 20 septembrie.