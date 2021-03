Roger Federer revine cu o victorie în elita tenisului mondial

Federer, cap de serie numărul 2, a intrat direct în turul 2 al turneului de tenis de la Doha, benefiicind de un prim tur liber.

„Mă simt atât de bine că m-am întors”, a spus Federer în interviul de pe teren, de după meci. „Sunt fericit că sunt aici, indiferent de faptul că am câştigat sau am pierdut, dar în mod evident victoria e mai plăcută. A fost un meci bun. Dan a făcut un meci bun. A fost şi un partener minunat de antrenament. În ultimele două săptămâni, am jucat peste 20 de seturi cu el şi am continuat în seara asta”, a completat elveţianul.

„A fost o provocare imensă pentru cariera mea, să revin la vârsta aceasta nu este ceva foarte simplu. Am avut o echipă minunată în jurul meu, care m-a susţinut mereu de-a lungul timpului. Asta a făcut revenirea mult mai uşoară şi a meritat, pentru că am făcut un meci bun azi”, s-a arătat mulţumit fostul număr 1 mondial.

Federer îl va înfrunta în sferturile de finală pe Nikoloz Basilashvili (42 ATP). Georgianul l-a învins categoric în turul doi pe Malek Jaziri, cu 6-2, 6-2.