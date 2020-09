România a fost mai norocoasă la U21 decât în Nations League

Mirel Rădoi a fost cât pe ce să ia toate cele trei puncte la debutul ca selecţioner al naţionalei mari.

Din păcate, România a fost egalată pe final de nord-irlandezii rămaşi în zece oameni, deşi tricolorii au controlat partida încă din prima repriză.

Gazonul prost de pe Arena Naţională le-a pus probleme lui Puşcaş, Alibec şi Stanciu. Ofensiva lui Rădoi nu şi-a reglat tirul după pauză şi au irosit ocazii mari.

Mutu a avut o seară mai bună la sub 21. A învins Finlanda în deplasare cu 3-1 în preliminariile pentru Europeanul de tineret.

Mirel Rădoi - Selecţionerul României: „Nu cred că putem să vorbim despre un rezultat echitabil. Debutul n-a fost greu, emoţionant...din păcate am pierdut două puncte pe care, cred eu, le meritam. Conduceam pe tabelă, aveam superioritate numarică şi, în momentul în care am văzut că toate lucrurile sunt de partea noastră, probabil am crezut că adversarul nu va mai putea să mai marcheze.”

Adrian Mutu - Selecţionerul României U21: „Mă bucur că băieţii au rezistat, au dovedit că au ambiţie. Unde n-au ajuns cu picioarele, au ajuns cu inima, au arătat o atitudine bună faţă de această naţională, faţă de tricoul galben şi asta mă bucură cel mai mult.”