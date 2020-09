România începe drumul spre Mondial. Meciul cu Irlanda se dispută vineri

Drumul României către Campionatul Mondial începe chiar împotriva echipei care ne-a împiedicat să ajungem la Mondialul din 1986. Irlanda de Nord ne învingea atunci în dublă manşă cu 3-2 şi 1-0.

De atunci s-au schimbat multe generaţii, iar elevii lui Mirel Rădoi sunt hotărâţi să înceapă campania din Liga Naţiunilor cu o victorie. Gabi Iancu e nerăbdător să marcheze primul gol pentru naţională. Atacantul Viitorului nu mai vrea să plângă pentru România, aşa cum a făcut-o când nu a putut să meargă la EURO cu echipa Under 17.

„Am văzut foarte mult talent în echipa noastră şi nu văd de ce nu am putea să reuşim asta. Sau mai mult de atât. Am fost foarte supărat, cred că am plâns o săptămână-două”, spune Gabriel Iancu.