Românul care conduce Federaţia Internaţională de Esports: "Obiectivul meu este ca prin eSports să motivez copiii să practice un sport!”

Vlad Marinescu este preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Esports (IESF). Fondată în 2008, IESF este cea mai veche organizaţie care se ocupă de destinele sportului electronic, având peste 60 de naţiuni afiliate. De asemenea, Vlad este şi preşedintele Federaţiei de ESport a Statelor Unite şi îndeplineşte şi funcţia de director media şi marketing la Federaţia Internaţională de Judo. A fost director general al SportAccord şi, pentru o perioadă, preşedintele platformei RSportz.



Lucrează în sportul internaţional de peste 15 ani, este român, a crescut în Statele Unite ale Americii şi a studiat la Budapesta. A trecut prin toate nivelele de organizări sportive, de la sportiv, la organizator de evenimente în toate departamentele, apoi la managementul organizării sportive şi al activităţii sportive. Se află în primii zece manageri sportivi sub 30 de ani într-un top realizat de Sport Business.



Este implicat în recentul proces de modernizare a Federaţiei Internaţionale de Judo în sectorul organizării de evenimente, al sponsorizării şi marketingului, producţiei şi distribuţiei drepturilor TV.



Vlad Marinescu este fiul preşedintelui Federaţiei Române de Arte Marţiale, Florentin Marinescu.



N.R. Vlad eşti pe o poziţie de invidiat în managementul mondial, preşedintele ESports World. Cum ai primit această numire?



V. M. Am fost pasionat de esports în ultimii ani şi simt că este o activitate fantastică, aceea de a motiva copiii, care astăzi, din păcate, nu sunt foarte activi să îşi asume responsabilitatea de a începe un sport fizic. Cred că Federaţia Internaţională de Esports, entitatea care guvernează esport-ul mondial, este un mijloc pentru a promova această direcţie. Ştiind cantitatea de muncă necesară acestei funcţii, nu cred că oamenii ar putea să mă invidieze.



N.R. Ai ocupat diferite poziţii de management, Director General Sportaccord, eşti implicat şi în activitatea Federatiei Internaţionale de Judo. Unde a fost cea mai mare provocare profesională?



V.M. Judo-ul este sportul, Federaţia Internaţională de Judo este organizaţia şi preşedintele Marius Vizer este omul care m-a format ca om şi ca manager sportiv. În 2007, domnul Marius Vizer a devenit preşedintele FIJ şi am avut onoarea să fac parte din echipa de bază a dumnealui, care a transformat organizaţia dintr-o structură ce organiza un eveniment pe an, într-una care organizează astăzi peste 20 de evenimente anual. Aici am învăţat toate sectoarele din sport – business, puse direct în practică. Cu toate experienţa dobândită, în 2013, l-am urmat pe domnul preşedinte Vizer la SportAccord, unde, împreună am lucrat la proiecte pentru a dezvolta lumea sportului în beneficiul federaţiilor internaţionale şi al sportivilor.



N.R. Pentru iubitorii sportului trebuie să amintesc că tatal tău este un om de excepţie, Florentin Marinescu, care a contribuit la istoria sportului românesc. Cum apreciază dânsul implicarea ta în fenomenul Esports?



V.M. Deşi tata a fost născut în 1950, chiar este foarte înţelegător cu tot ceea ce se întâmplă în esports în lume şi se numără printre primii oameni care mi-au sugerat să mă implic în acest domeniu, pentru că reprezintă o evoluţie a sportului, o modernizare digitală ce trebuie să fie direcţionată de oameni cu intenţii bune pentru binele societăţii.

