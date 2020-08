Să înceapă show-ul la masa de snooker! Campionatul Mondial de Snooker începe astăzi

Cei mai buni 31 de jucători de snooker se luptă pentru marele trofeu începând de astăzi. Trebuiau să fie 32 de ani, însă Anthony Hamilton a zis 'pas' în ultima clipă. Suferă de astm şi se teme să nu ia coronavirus de la fanii care se vor afla în tribune. E primul sport din Marea Britanie care permite accesul fanilor într-o arenă.

Deţinătorul trofeului e englezul Judd Trump şi încearcă să rupă un blestem vechi de 43 de ani - niciodată un jucător care a devenit în premieră campion mondial nu a reuşit să-şi apere trofeul anul următor. Trump va intra primul în arenă şi promite spectacol pentru privitori.

No first-time Crucible champion has successfully defended their world title the following year.



Is @Betfred World Champion @judd147t the man to break the 'Crucible Curse?



His first round match against Tom Ford begins at 10am tomorrow, live on BBC & Eurosport #ilovesnooker pic.twitter.com/uNSrFJh4x5