Se întâmplă şi la case mai mari: Antonio Conte păcălit de un escroc

Ghinioanele se ţin lanţ de Antonio Conte. Antrenorul lui Inter a fost păcălit de un escroc care s-a dat bancher şi l-a convins să investească alături de alte 7 persoane. Investiţia urma să se întoarcă în iunie, însă nu s-a întâmplat asta.

Frauda a venit la doar 3 zile după ce Conte a pierdut finala UEFA Europa League. După înfrângerea cu Sevilla, antrenorul italian poate fi dat afară de Inter.

Antonio Conte: Da, vreau să le mulţumesc jucîtorilor şi tuturor celor care au lucrat cu noi şi care ne-au susţinut în fiecare zi. A fost un an ciudat din multe puncta de vedere, după cum ştim cu toţii, dar în acelaşi timp a fost o experienţă minunată din punct de vedere personal şi vreau să le mulţumesc tuturor celor cu care am lucrat şi tuturor celor care ne-au susţinut pe parcursul acestui an.