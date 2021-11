Şeful WTA, Steve Simon, a primit asigurări cu privire la siguranţa tenismenei Peng Shuai

WTA a emis o declaraţie prin care a cerut încetarea cenzurii asupra lui Shuai, precum şi o anchetă completă asupra acuzaţiilor sale.

Însă, cele mai multe voci ale tenisului mondial s-au declarat nemulţumite de demersul WTA în încercarea de a o găsi, considerându-l insuficient.

Christopher Clarey, un cunoscut jurnalist de tenis de la New York Times, a vorbit cu şeful WTA, Steve Simon, care a dezvăluit că, deşi nu a vorbit direct cu ea, a primit asigurări că aceasta este în siguranţă.

"Toate contactele noastre şi toată echipa noastră din circuit care a avut contacte şi relaţii cu ea de-a lungul anilor au luat legătura cu ea. Am contactat, de asemenea, toţi sportivii WTA din regiune care credem că ar avea relaţii cu ea", a declarat Simon pentru NY Times.

"Am auzit acelaşi lucru de la toată lumea, că nu au reuşit să ajungă direct la ea. Toate sursele spun că este bine, că se simte bine şi că nu este ameninţată, dar nu am reuşit să vorbim cu ea direct până la această dată. Nu am cunoştinţă de nimeni care să o fi făcut până în acest moment".