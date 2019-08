Semnalul pe care l-a dat Simona Halep, numărul 4 în lume, în legătură cu antrenorul ei de suflet Darren Cahill: Feeling-ul meu este că da, va reveni

Simona Halep a fost invitată la emisiunea Garantat 100% de la TVR1 şi a dezvăluit care e relaţia cu antrenorul Daniel Dobre. În plus, a anunţat când va reveni Darren Cahill în staff-ul său.

"Daniel Dobre este trup şi suflet alături de mine şi de echipa mea. Se tot vorbeşte că nu îi dau credit, că nu i-am dat importanţă. Nu este doar de faţadă, este un om important. Este total greşit că l-am făcut de râs sau l-am umilit. N-am făcut nimic personal niciodată şi nu o voi face. I-am respectat mereu pe oamenii de lângă mine. Nu am jignit niciodată, doar m-am descărcat, nu a fost frumos, dar mi-am cerut scuze după. Nu sunt dictatoare, sunt naturală şi spun ceea ce simt în momentul respectiv. În anumite momente am nevoie de o energie extra de la ei. Treaba este limpede între noi, am convenit ca în momentul în care am nevoie să le spun", a spus Simona Halep pentru sursa citată.

Simona Halep, despre Darren Cahill

De asemenea, sportiva noastră a făcut un anunţ important legat de Darren Cahill, antrenor care a încetat colaborarea cu românca la sfârşitul sezonului trecut, pentru a petrece mai mult timp alături de familie. "Nu ştiu dacă revine Darren. A rămas să vorbim după US Open. Eu îmi doresc foarte mult să revină cu noi în echipă pentru că ne completează foarte bine. Dacă ar veni aş putea fi capabilă să mai câştig grand slam-uri. Feeling-ul meu este că da, va reveni. Am încredere că o să vină. Ţin legătura cu Darren Cahill prin telefon. Îi cer sfatul, îmi dă sfaturi. Am vorbit înainte de fiecare meci la Wimbledon. Am vorbit şi cu domnul Dobre şi împreună am făcut o analiză foarte bună", a mai spus Halep. Astfel, ea va primi un răspuns din partea tehnicianului australian după US Open, turneu ce se va desfăşura în perioada 26 august - 8 septembrie.

Altfel, Simona Halep, care a fost învinsă în optimi la Cincinnati, se menţine pe locul 4 WTA, cu 4.743 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. Ea îşi păstrează poziţia, dar a pierdut 480 de puncte.

Top 10 WTA

1. Naomi Osaka 6.606 puncte

2. Ashleigh Barty 6.501p

3. Karolina Pliskova 6.315p

4. Simona Halep 4.743p

5. Elina Svitolina 4.492p (+2)

6. Petra Kvitova 4.485p

7. Kiki Bertens 4.400p (-2)

8. Serena Williams 3.935p

9. Aryna Sabalenka 3.320p

10. Madison Keys 3.267p (+8)

