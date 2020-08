Simona Halep a câştigat titlul la Praga

Simona Halep este din nou campioană! De data aceasta, la Praga. La 6 luni distanţă de la ultimul turneu la care a participat, cel câştigat la Dubai, Simona a fost de neoprit în finala cu Elise Mertens.

Primul set n-a avut istoric, Simona reuşind să se impună în doar 39 de minute cu scorul de 6-2. În partea a doua a meciului, Halep a avut dificultăţi mai mari, fiind condusă de Mertens. A reuşist să revină şi să obţină un break important la scorul de 5-5. A câştigat şi următorul game şi a cucerit trofeul.

Simona Halep va decide la începutul săptămânii viitoare dacă va participa la ediţia din acest an de la US Open.

