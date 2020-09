Simona Halep a făcut spectacol în finala turneului Premier 5 de la Roma. A învins-o pe Karolina Pliskova şi a câştigat pentru prima dată turneul de la Roma. Cehoaica a abandonat în setul 2, după ce a pierdut cu 6 la 0 primul set.

Pentru victoria din finală, Halep va încasa 150.000 de euro. Este al treilea turneu WTA pe care îl câştigă Simona anul acesta.

Cu 14 victorii consecutive, Simona Halep se pregăteşte pentru Roland Garros. Românca este favorita numărul 1 la Paris după ce Ashleigh Barty a anunţat că nu va participa la Openul Francez. Dacă Simona câştigă la Roland Garros va redeveni numărul 1 WTA.

.@Simona_Halep races to the first set, 6-0, in 20 minutes against Pliskova. #IBI20 pic.twitter.com/NEr2191YRj