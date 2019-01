Simona Halep a pierdut primul meci din noul sezon, la Sydney/ Ashleigh Barty, prima reacţie după câştigarea partidei

Simona Halep a debut cu un eşec în noul sezon. În turul al doilea al turneului de la Sydney liderul WTA a pierdut în două seturi în faţa jucătoarei din Australia, Ashleigh Barty.

A fost 4-6, 4-6, după o oră şi 28 de minute.

Simona Halep a luptat până la ultima minge de meci, dar numărul 15 WTA şi-a făcut jocul şi a reuşit să se impună.

În primul tur de la Sydney, australianca a învins-o pe Jelena Ostapenko în două seturi, scor 6-3, 6-3.

Pentru Simona Halep urmează turneul de Grand Slam Australian Open, desfăşurat în perioada 14 - 27 ianuarie.

Ashleigh Barty:În sfârşit mi-am învăţat lecţia.Sunt foarte fericită că am ieşit şi mi-am făcut jocul

Ashleigh Barty a oferit prima reacţie după ce a obţinut o victorie de moral împotriva numărului unu mondial, Simona Halep, într-o oră şi 28 de minute, în faţa propriilor fani. La finalul partidei, australianca a susţinut că şi-a învăţat lecţia şi că a fost foarte concentrată asupra acestui meci.



Simona Halep a pierdut primul meci al sezonului 2019, împotriva australiencei Ashleigh Barty, o partidă din turul doi al turneului de categorie Premier de la Sydney. A 15-a jucătoare a lumii a controlat partida, cedând conducerea o singură dată de-a lungul meciului, în setul doi, când Halep a avut 4-3, cu avantaj de un break, reuşind totodată, de-a lungul celor 87 de minute de joc, să facă alegerile juste în momentele cele mai importante.

"În sfârşit mi-am învăţat lecţia. M-a învins la Montreal, am mai învăţat la Cincinnati, dar azi am spart gheaţa, m-am gândit serios la acest meci şi chiar am avut o şansă importantă. Cel mai important lucru e că am crezut în această victorie. Am fost amândouă pe acelaşi teren. Sunt foarte fericită că am ieşit şi mi-am făcut jocul", a declarat Barty, conform apnews.com.

2-1 e scorul la întâlnirile directe, în avantaj fiind Simona Halep.

