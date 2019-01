Simona Halep: Această perioadă a fost extraordinară şi am simţit că mi-am trăit viaţa la maximum

Simona Halep este gata să revină în tenis şi a precizat, într-un interviu oferit celor de la WTA Insider, că a trecut prin clipe grele din cauza problemelor la spate, dar că acum este încrezătoare şi aşteaptă primul meci oficial.

În plus, liderul mondial a precizat că în primele trei - patru luni nu va avea antrenor: "Nu mă gândesc la acest lucru (n.red. - la antrenor), mă las purtată de val şi o să văd cum merg lucrurile fiind, într-un fel, singură".

Simona Halep a spus că relaţia cu Darren Cahill este la fel de frumoasă ca în perioada când aceştia colaborau. Mai mult, cei doi s-au întâlnit în Australia, cu o zi înaintea debutului în noul sezon.

"El a luat această decizie gândindu-se la familie, pentru că familia este pe primul loc mereu. Nu am fost nici dezamăgită, nici supărată. L-am înţeles în totalitate. Avem o prietenie foare bună.

Vorbim aproape în fiecare zi, i-am cerut sfaturi, iar el mi le-a oferit. Nu este acelaşi lucru, pentru că nu mai este antrenorul meu, însă suntem prieteni foarte buni şi acest lucru este cel mai important", a spus Simona Halep, potrivit wtatennis.com.

În mediul de debut de la Sydney, Simona Halep o va înfrunta pe câştigătoarea duelului Jelena Ostapenko (22 WTA) - Ashleigh Barty (15 WTA), care vor juca în noaptea de duminică spre luni, de la ora 02:00. Sportiva din Constanţa nu a mai disputat niciun meci oficial de pe 30 septembrie, după ce a abandonat în cadrului turneului de la Beijing din cauza herniei de disc.

"Nu mai am dureri şi m-am antrenat fără probleme. Am jucat câteva seturi, câteva meciuri. Aşadar sunt fără dureri şi fără stres, dar niciodată nu eşti sigur de cum eşti până nu începi meciurile oficiale. Aşa că aşteapt această săptămână să văd cum mă simt.

Timp de şase săptămâni nu am făcut nimic altceva decât să merg la sală zi de zi, unde am făcut exerciţii pentru spate timp de o oră. Fără tenis timp de şase săptămâni înseamnă o perioadă lungă, dar a fost bine. M-am simţit bine, am ieşit, am întâlnit oameni, am petrecut timp cu prietenii mei şi am mers şi la câteva petreceri.

Această perioadă a fost extraordinară şi am simţit că mi-am trăit viaţa la maximum. Înaintea nu am făcut-o, abia acum am descoperit viaţa adevărată", a mai spus Simona Halep, care are un singur gând pentru 2019:

"Cel mai mult mă interesează sănătatea mea. Vreau să fiu perfect sănătoasă cu spatele meu, aşa că o să am grijă de acest lucru în această perioadă.

De asemenea vreau să îmi îmbunătăţesc atitudinea. Ştiu că am vorbit mult despre asta anul trecut, dar în continuare vreau să o îmbunătăţesc.

Vreau să fiu relaxată. Am avut destul de multă presiune, a fost multă tensiune în ultimii ani. Acum simt că nu vreau să colaborez cu alt antrenor, pentru că în acel moment trebuie să te dedici persoanei respective şi, în acelaşi timp, vrei să dai totul pentru el şi pentru echipă.

Aşa că acum vreau să fiu relaxată pentru câteva luni, săptămâni, pentru că anul trecut a fost un an dificil, plin de emoţii. Mă simt mai bine dacă rămân aşa. Este decizia mea şi nu ştiu dacă este cea mai bună, dar voi risca".

Simona Halep (27 ani), numărul unu mondial de 61 de săptămâni, a câştigat în 2018 primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros.

