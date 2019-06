Simona Halep - Iga Swiatek, din optimile de la Roland Garros, se joacă luni, pe Philippe Chatrier

Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunţat programul de luni, 3 iunie, zi în care Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va disputa partida contra polonezei Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA).

Partida dintre Halep şi Swiatek este programată a patra pe arena Philippe Chatrier, după meciurile Kenin - Barty, Djokovic - Struff şi Thiem - Monfils. Astfel, meciul urmează să se dispute în jurul orei 18:00.

La doar 18 ani, Swiatek ocupă locul 104 mondial, dar are o ascensiune interesantă în acest an. Puig, care este mai bine clasată decât Swiatek în clasamentul mondial, a avut parte de o partidă de uzură în faţa polonezei. Deşi a reuşit să-i administreze o lovitură importantă în primul set, scor 6-0, Puig a pierdut următoarele două seturi identic, scor 6-3, 6-3, iar partida s-a terminat după aproape două ore.

Spre deosebire de Swiatek, Simona Halep a reuşit să o învingă pe Tsurenko în sub o oră de joc: "Nu am simţit că am jucat cu o adversară accidentată. Meciul a fost greu, chiar dacă scorul nu o arată. Mă bucur că sunt din nou în optimi. Mereu am în minte imaginea când am ridicat trofeul câştigatoarei pe acest teren", a spus Halep, la finalul partidei care i-a adus calificarea în optimi.

În 2018, Swiatek a reuşit să câştige turneul junioarelor de la Wimbledon, în urma unie victorii împotriva lui Leonie Küng, scor 6-4, 6-2.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.