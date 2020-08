Simona Halep spune "pas" Grand Slam-ului american. Numărul 2 mondial a anunţat pe reţelele de socializare că nu va merge în Statele Unite din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus.

”După ce am cântărit serios toţi factorii acestei excepţionale situaţii pe care o traversăm, am decis să nu călătoresc la New York pentru a juca la US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc atunci când voi lua o decizie”, a fost mesajul postat de Simona Halep pe contul său de Twitter.



After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision