Simona Halep, premiată la Paris pentru cea mai bună tenismenă din 2018 | VIDEO

"Este o foarte mare onoare pentru mine să mă aflu aici. Este emoţionant şi vreau să savurez această seară. Cele mai bune amintiri ale mele sunt legate de anul trecut, am ridicat trofeul meu favorit (n. red. - la Roland Garros) şi mă bucur că m-am întors acum şi voi juca în sferturile de finală. E greu să mă gândesc la apărarea turneului, voi juca în runda următoare, iar apoi vom vedea.

A fost foarte important să câştig acel titlu de Grand Slam de anul trecut pentru că pierdusem trei finale înainte, iar acum sunt mai relaxată, atât pe teren, cât şi în afara lui", a declarat Halep, la ceremonia care a avut loc la Paris.

