Simona Halep s-a retras de la Indian Wells. „Sunt extrem de dezamăgită”

„Sunt extrem de dezamăgită că trebuie să mă retrag de la 2020 BNP Paribas Open. Din păcate, accidentarea la picior pe care am suferit-o înainte de Dubai îmi creează în continuare probleme şi nu mă voi putea recupera în timp pentru a călători la Indian Wells", este mesajul pe care l-a transmis Halep prin intermediul paginii de Twitter a turneului.

“I'm incredibly disappointed to have to withdraw from the 2020 BNP Paribas Open. Unfortunately the foot injury that I picked up before Dubai is still causing me trouble and I will be unable to recover in time to travel to Indian Wells." -2015 champion Simona Halep pic.twitter.com/1eDVXVSNcJ