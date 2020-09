Simona Halep şi-a luat cea mai scumpă maşină electrică din lume. Cât costă bolidul de peste 500 de cai putere

Simona Halep şi-a cumpărat cea mai scumpă maşină electrică din lume. Bolidul are peste 500 de cai putere şi atinge viteze de peste 250 de km/h. Românca a dat peste 150 de mii de euro pe maşină. Are de unde. S-a clasat pe locul 4 în topul Forbes al celor mai bine plătite sportive din ultimul an. A strâns aproape 11 milioane de euro în această perioadă.

Halep a câştigat turneul de la Praga în august, dar a refuzat să participe la US Open anul acesta de teama coronavirusului. Ştia de ce se fereşte. Primul caz de infectare cu COVID de la Flushing Meadows a apărut chiar înainte să înceapă turneul.