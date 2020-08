Simona Halep a revenit pe teren aşa cum ne-a obişnuit înainte de pandemie. Campioană la Dubai în februarie, Halep va juca acum finala la Praga. În penultimul act a trecut cu greu de Irina Begu. Aceasta a condus în primul set, însă Simona Halep a revenit şi a câştigat în tiebreak la 2.

În setul secund, Irina Begu a cedat după ce mai jucase un meci astăzi iar Simona Halep s-a impus fără emoţii cu scorul de 6-3. În finală, Halep o va întâlni pe Elise Mertens. Are de luat o revanşă în faţa belgiencei. Aceasta a învins-o în 2019 în finala în Qatar.

„Nu am jucat cel mai bun tenis al meu astăzi. Dar ea era şi obosită. În opinia mea a fost un meci bun şi sunt foarte fericită că l-am putut câştiga. E mereu dificil să joci contra ei. E o jucătoare grozavă. Sunt fericită pentru ea că a ajuns în semifinale şi de faptul că am jucat la acest turneu împrepună. Am ajuns până în finală în primul turneu pentru mine iar asta e bine, e un sentiment plăcut. Voi da totul (în finală) pentru că vreau cu adevărat să o câştig, dar nu e niciodată uşor”, a mărturisit Simona Halep.

"It was a good match. The fact that this is the first tournament for me to play and I got into the final, it's a nice feeling." @Simona_Halep first emotions after winning the semifinals 👏 pic.twitter.com/F69A506GaF — Prague Open 2020 (@tennispragueopn) August 15, 2020

Super Simo 💪@Simona_Halep takes down compatriot Begu 7-6, 6-3 to advance to the @tennispragueopn final! She’ll face Elise Mertens for the title. pic.twitter.com/qVtHIBue9S — wta (@WTA) August 15, 2020