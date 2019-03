Construirea stadionului Steaua Bucureşti va începe propriu-zis în aproximativ o lună jumătate, a anunţat, marţi, Cristian Erbaşu, directorul firmei de construcţie care se ocupă de execuţia lucrării, precizând că stadiul lucrărilor a ajuns acum la 8%.

"Stadionul Steaua a fost în faza de demolare, într-o lună, o lună şi jumătate începe şi construirea. Chiar a fost o vreme bună şi a fost şi o toamnă bună în perioada de demolare, de aceea am demolat repede. Ca şi la Rapid, am inclus în demolare şi câteva lucrări de consolidare a malurilor ca să câştigăm timp. Am câştigat o lună de zile în felul ăsta. Lucrurile merg în grafic la Steaua", a declarat Cristian Erbaşu, directorul firmei de construcţie care se ocupă de execuţia lucrărilor.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Daniel Suciu, a reiterat ideea potrivit căreia antrenamentele pentru Euro 2020 se vor ţine pe cele trei stadioane în mai 2020.

"Dacă discutăm de Ghencea, suntem la aproape 10 la sută, în jur de 8 la sută, aşa cum a spus şi antreprenorul, doar că nu vom lăsa doar antreprenorul să ne spună cum vor sta lucrurile. Am convenit cu Gică Popescu, în fiecare săptămână, luni sau marţi, va fi deja o tradiţie, vom fi şi aici şi pe Giuleşti şi, când începe, pe stadionul Arcul de Triumf petru că ne-am asumat o obligaţie, nu neapărat ca Guvern, ci ca ţară, în mai 2020, când echipele care vor fi trase la sorţi să joace meciurile la Bucureşti să se poată antrena pe cele trei stadioane: Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf. (...) Încă din prima săptămâna de mandat, am avut o discuţie cu toţi antreprenorii şi le-am spus că Guvernul României, prin minister şi prin CNI, are banii necesari şi vom onora toate obligaţiile de plata cu maximă promptitudine, în schimb acelaşi lucru îl voi solicita şi celor care lucrează. Dacă eu onorez plata la timp, şi lucrările să fie făcute la timp", a declarat Daniel Suciu.

Ministrul a mai precizat că stadionul Steaua Bucureşti va fi finalizat în mai 2020, cu tot ce înseamnă teren de antrenament, nocturnă, gradene, vestiare şi tribune." Aceasta este prima etapă, iar restaurantul, hotelul, spaţiile de administraţie publică vor fi finalizate în octombrie", a mai spus Suciu.

Consilierul premierului, Gheorghe Popescu, fost căpitan al echipei naţionale, a mărturisit că îi e greu să vadă şantierul care e acum pe Ghencea, în condiţiile în care stadionul Steaua a fost locul unde a dobândit cele mai frumoase rezultate cu naţionala.

"Mă bucur că au început lucrările. Eu nu am mai fost pe acest loc de când era stadionul în picioare şi e puţin ciudat să vezi locul în care era vechiul Ghencea să fie acum şantier. Acum se joacă pe Arena Naţională meciurile importante. Pentru noi, Ghencea era casa noastră. Aici aveam majoritatea meciurilor echipei naţionale. În perioada noastră de glorie, Ghencea a reprezentat locul unde am dobândit cele mai frumoase rezultate la nivelul echipei naţionale. Pe mine mă încearcă anumite sentimente triste, dar sper că stadionul care se va face să aducă cel puţin la fel de bune şi multe rezultate cum am avut noi la nivelul echipei naţionale. Acum nu ştiu dacă actuala echipa naţională mai doreşte să joace pe Ghencea sau pe alte stadioane. Până la urmă, jucătorii şi federaţia vor decide unde vor juca", a declarat Gheorghe Popescu.

Cel de-al doilea stadion unde au loc lucrări de reabilitare este Stadionul Giuleşti "Valentin Stănescu", însă situaţia este mai complicată aici, a anunţat constructorul.

"Aici este un pic mai dificil, însă cred că vom putea să recuperăm. O dată că este diferenţa de timp, este decalare de timp faţă de Steaua, şi suntem într-o zonă mult mai strânsă, cu clădiri de jur împrejur, aici nu se poate lucra noaptea, sunt multe blocuri de jur împrejur, chiar şi demolarea trebuie să o facem ziua, însă transportul îl facem noaptea ca să fim mai eficienţi. La fel se va întâmpla şi la partea de construire. Nu vom putea să lucrăm noaptea, de la ora 12.00 până la ora 06.00. Muncitori nu sunt foarte mulţi acum, procesul de demolare nu necesită multe echipe, însă avem multe utilaje, aproximativ 20 de utilaje care lucrază non-stop", a precizat Cristian Erbaşu.

Ministrul Daniel Suciu spune însă că şi pe Giuleşti în mai 2020 se vor ţine antrenamente. "Ăsta este angajamentul nostru şi trebuie să fie. În mai 2020, terminăm gazonul, vestiarele", a completat Suciu.

Conform proiectului prezentat de către Compania Naţională de Investiţii (CNI), capacitatea stadionului Steaua Bucureşti va permite intrarea unui număr de 31.254 de spectatori, iar valoarea lucrărilor de reabilitare a arenei se ridică la suma de 64,5 milioane euro cu TVA. Stadionul Steaua va beneficia de o suprafaţă de joc în lungime de 105 metri şi o lăţime de 68 metri, va fi prevăzut cu un gazon natural ranforsat sintetic dotat cu drenaj, sistem de irigaţie şi încălzire pentru sezonul de iarnă. Vor exista 24 de camere de cazare pentru sportivi cu un total de 48 de locuri, un restaurant şi un muzeu al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Arena va mai include spaţii VIP cu loje şi locuri de parcare, o sală de forţă şi recuperare, un punct medical de prim ajutor, vestiare, magazine deschise publicului şi spaţii tehnice. Totodată, Stadionul Steaua va beneficia de o zonă de presă şi sky-box în partea superioară a Tribunei 1 pentru a spori vizibilitatea şi o sală de conferinţe.

Pe de altă parte, stadionul Giuleşti "Valentin Stănescu" va avea o capacitate de 14.000 de locuri. Valoarea lucrărilor contractate ce urmează a fi executate este de aproximativ 29 milioane euro cu TVA. Arena va avea o suprafaţă de joc în jungime de 105 metri cu o lăţime de 68 de metri, gazon natural ranforsat sistetic, tot aici se va putea găsi o pistă de atletism pentru antrenament , o sală de sport dotată şi spaţii de cazare pentru sportivi.

