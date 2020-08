Starurile din NBA se revoltă, după ce un bărbat de culoare a fost împuşcat de poliţie în Wisconsin

LA Lakers conduce cu 3-1 în playoff-ul din NBA cu Portland Blazers. LeBron James a făcut un nou meci mare, reuşind 30 de puncte şi 10 assist-uri în 28 de minute jucate.

La final, a vorbit însă despre incidentul din Wisconsin. Jacob Blake, un bărbat de culoare, a fost împuşcat de poliţie când s-a urcat în maşina în care se aflau cei 3 copii ai săi. Blake se află în spital. Nu a fost singurul jucător din NBA care s-a declarat revoltat de incident. Donovan Mitchell de la Utah Jazz sau antrenorul lui Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, au avut un discurs similar.

LeBron a vorbit şi despre Kobe Bryant după ce scorul la un moment dat a fost 24 - 8. Adică cele 2 nume purtate de Kobe în carieră.

LEBRON JAMES - JUCĂTOR LA LAKERS: Am observat că am condus cu 24-8 pentru că mereu încerc să rămân conectat pe parcursul unui meci. Mereu mă uit să văd dacă suntem în avantaj sau nu. Când m-am uitat şi am văzut că scorul era 24-8, mi-am spus: Ok, el este aici în clădire. De ce trebuie mereu să se ajungă la punctul în care se trage cu arma? Familia lui era acolo, copiii lui erau acolo. Oamenii s-au plictisit să o tot spun, dar noi ne temem ca oameni de culoare în America. Bărbaţii negri, femeile negre, copiii negri, suntem terifiaţi 06.34