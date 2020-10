Surpriză majoră în F1. Bottas a câştigat MP al Austriei, Hamilton a fost penalizat şi a ratat podiumul

Început spectaculos de sezon în Formula 1! Valtteri Bottas a reuşit să câştige cursa după ce a plecat din pole position, însă Mercedes nu a reuşit să facă dubla. Asta pentru că Lewis Hamilton a primit o penalitate de 5 secunde după un incident cu Alexander Bottas şi a pierdut 2 poziţii în clasament.

Weekendul de coşmar al celor de la Ferrari, cu plecări de pe poziţia a 7-a (Leclerc) şi a 11-a (Vettel), s-a încheiat totuşi cu bine - francezul Charles Leclerc a terminat pe poziţia a doua. Pe locul 3 a terminat Lando Norris, aflat la primul podium din carieră! Norris a profitat de 2 penalizări: cea a lui Hamilton, şi una primită de Sergio Perez. Colegul său de la McLaren, Carlos Sainz Jr, a încheiat pe locul 6.

Cursa a fost una de coşmar pentru cei de la Red Bull. Max Verstappen a abandonat încă din turul 14, în timp ce Albon a fost nevoit să se retragă în turul 61.

Iată clasamentul final:

1. Bottas

2. Leclerc

3. Norris

4. Hamilton

5. Sainz

6. Perez

7. Gasly

8. Ocon

9. Giovinazzi

10. Vettel

Incredible finish here 😵



Lewis Hamilton has been given a 5-second penalty for the incident with Albon, Perez has also been handed a 5-second penalty for speeding in the pit lane - both penalties will be added to their finish times.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/v21LCHfTHu