Thomas Muller îl critică pe Carlo Ancelotti: Era ca în Vestul Sălbatic

Carlo Ancelotti a fost pariul conducerii echipei Bayern Munchen, după plecarea lui Pep Guardiola de pe banca tehnică. Antrenorul italian a ajuns pe Allianz Arena în vara anului 2016, dar nu rezistat mult. În septembrie 2017 a plecat, după ce nu a reuşit să îndeplinească obiectivele propuse.

În plus, presa internaţională a scris că nu avea o relaţie bună cu jucătorii săi, aceştia nu credeau în modul lui de a antrena, motiv suficient de puternic astfel încât să plece de la Bayern.

Thomas Muller este unul dintre jucătorii care l-au criticat pe Ancelotti. Fără să îi rostească numele, fotbalistul lui Bayern a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei după despărţirea de Pep Guardiola.

„Când am reuşit să avem stabilitate şi control asupra jocului, atunci mi-a fost şi mie mai uşor să am un impact pozitiv. În anii de după plecarea lui Guardiola nu am avut succes. De fapt, uneori era ca în Vestul Sălbatic. Pentru tot ce luptasem, tot ce învăţasem în acei ani minunaţi, a dispărut. Aveam impresia că se poate întâmpla orice. Poate, pentru suporteri, era mai distractiv aşa", a spus Thomas Muller, potrivit as.com.

Bayern Munchen a câştigat meciul tur din optimile Ligii Campionilor. Marţi seară, s-a impus cu 3-0, în deplasare, cu Chelsea. Partida retur va fi la 18 martie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena.

