Tomas Ryde, selecţionerul României la handbal, îşi recunoaşte greşelile, dar acuză probleme de arbitraj

Tomas Ryde, selecţionerul naţionalei de handbal a României, a acuzat probleme de arbitraj în partida cu Rusia, pierdută de România, cu 18-27, la Campionatul Mondial de handbal feminin.

„Felicitări Rusiei şi antrenorului Martin Ambros. Au câştigat şi nu există niciun dubiu în privinţa victoriei. Au avut mai multă energie. Am jucat foarte bine în faţa Annei Sen şi a Vyakhirevei în prima repriză. Nu am jucat foarte bine în atac, dar a fost 10-10 şi aveam ceva speranţe că vom reuşi. Mi s-a părut că s-a schimbat nivelul arbitrajul în a doua repriză, au fost câteva situaţii în care nu s-au descurcat deloc, trebuie să o spun. Jucătoarele au şi ele problemele lor, am şi eu probleme cu felul în care antrenez, dar când un joc se schimbă aşa cum s-a întâmplat astăzi, nu este ok deloc”, a declarat, în urma partidei, Tomas Ryde.

În clasamentul grupei, România rămâne cu 0 puncte, după înfrângerea cu Rusia.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.