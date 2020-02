Transfer important reuşit de FCSB cu 24 de ore înaintea derby-ului cu Dinamo. Anunţul a fost făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat că Adrian Petre a semnat cu FCSB, cota de piaţa a atacantului fiind de 1,3 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat, la Fanatik, faptul că atacantul Adrian Petre a semnat cu FCSB.

„Gata! Am semnat cu Petre pe un an şi jumătate. Mă bucur mult că am reuşit să îl luăm”, a spus Becali.

Recent, Jimmi Nagel Jacobsen, directorul sportiv al lui Esbjerg, a anunţat că jucătorul român are acceptul conducerii clubului să negocieze cu orice echipă îşi doreşte.

Adrian Petre a ieşit din vederea antrenorului Lars Olsen, iar la meciul de vineri seara cu FC Copenhaga, el nu a făcut parte din lotul lui Esbjerg.

Potrivit transfermarkt.com, cota de piaţă a lui Adrian Petre se ridică până la 1.3 milioane de euro.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.