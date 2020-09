VIDEO | Triatlonul de la Barcelona: Schimbări în clasament, pe ultima sută de metri. Locul 3, cedat „din mers” unui oponent

E foarte greu să alergi la triatlon. E şi mai greu când chiar înainte de finalul cursei ratezi ultima curbă. Asta i s-a întâmplat lui James Teagle la Barcelona. Norocul lui a fost că oponentul lui, Diego Mentriga, a văzut ce a păţit englezul şi s-a oprit chiar înaintea liniei de finish ca să îl lase să termine înaintea lui.

Spaniolul Mentriga a spus că englezul merita mai mult pentru că a fost în faţa lui pe tot parcursul întrecerii.

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ