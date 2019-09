Turul secund de la Beijing. Confruntarea Simona Halep - Ekaterina Alexandrova are loc luni/ Ora meciului

Simona Halep (6 WTA) s-a calificat în turul secund la Beijing, după ce a trecut de suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), scor 6-1, 6-1. Luni, 30 septembrie, începând cu ora 11:00, fostul lider mondial se va întâlni cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (38 WTA).

Cele două s-au întâlnit o singură dată în carieră. În această vară, pe 14 august, la Cincinnati, acolo unde Halep a câştigat, în trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-4.

În primul tur de la Beijing, Alexandrova a învins-o pe americanca Bernarda Pera (81 WTA), o jucătoare venită din calificări, scor 5-7, 6-2, 6-3. Sportiva din Rusia în vârstă de 24 de ani a avut parte de un meci dificil, partida durând o oră şi 54 de minute.

În luna septembrie, pe tărâm asiatic, Ekaterina Alexandrova a ajuns până în semifinale la turneul din Seul, dar a cedat încă din prima rundă la Wuhan, după eşecul împotriva conaţionalei Veronika Kudermetova. Rusoaica se află la cea mai bună clasare din carieră, locul 38 WTA.

Cea mai bună performanţă a Simonei la Beijing a venit în 2017, atunci când a jucat finala, una pierdută în faţa lui Caroline Garcia.

Simona Halep: "Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri"

La finalul meciului cu Rebecca Peterson, din primul tur de la Beijing, Simona Halep a vorbit despre starea ei de sănătate: "Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri. Totuşi, astăzi am fost relaxată, pot spune că nu am forţat. Am ştiut de la început cum să joc împotriva ei. Consider că am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu îi place ei, iar asta mi-a adus victoria. Mă simt foarte bine că am câştigat, pentru că niciodată nu este uşor când te confrunţi cu accidentări.

Am fost puţin demoralizată înaintea startului turneului, pentru că am trecut prin exact aceeaşi situaţie ca anul trecut. Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să câştig, modul în care am jucat îmi dă încredere".

