Un cartonaş cât un salariu în NBA. Giannis Antetokounmpo l-a întrecut pe LeBron în topul colecţionarilor

Dacă ai fost pasionat de fotbal sau baschet în copilărie, sigur ai investit ceva în colecţia ta de cartonaşe cu jucători.

Află că există unele care costă cât salariul pe o lună al jucătorilor care apar pe ele.

Un cartonaş cu superstarul NBA Giannis Antetokounmpo a intrat în istorie după ce s-a vândut pentru aproape 2 milioane de dolari, cel mai scump din lumea baschetului.

Dacă în playoff-uri n-a ajuns mai departe de LeBron, l-a întrecut în topul colecţionarilor. Un cartonaş cu LeBron s-a vândut cu 100.000 de dolari mai puţin în urmă cu 3 luni.

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg