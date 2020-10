Un fan a sărit într-un râu, de fericire că echipa sa câştigase derby-ul. Doar că rezultatul partidei s-a schimbat în prelungiri

Nottingham Forest continuă lupta pentru revenirea în Premier League, însă fosta dublă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni s-a încurcat în etapa din weekend în duelul cu Derby County. A fost 1-1 după o reuşită în prelungiri a lui Chris Martin, asta după ce Joe Lolley a deschis scorul încă din minutul 12.

Forest a avut ocazii de a dubla avantajul în prima repriză după bara lui Tiago Silva şi o ocazie mare a lui Lewis Grabban. Până la urmă, Derby a reuşit să egalezeze în prelungiri după o lovitură liberă iar Forest rămâne pe locul 5, la 7 puncte peste Derby County, echipa aflată pe poziţia a 7-a. Locurile 3-6 vor disputa play-off pentru promovarea în Premier League.

Police officers in Nottingham attended a report of a Forest fan in a canal... he had jumped in to celebrate a win over their local rivals Derby, unaware of Derby’s last minute equaliser 😂 pic.twitter.com/xnVqsriEQ0