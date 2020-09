Un fotbalist a fost salvat din aeroport după 2 luni în care a dormit în incinta acestuia

Un fotbalist din Ghana, care a dormit într-un aeroport indian mai mult de două luni a reuşit să iasă din impas.

Randy Juan Muller, care a împlinit 23 de ani a zburat în India pe 7 noiembrie pentru un contract de şase luni pentru a juca fotbal la FC Kerala.

Pe măsură ce pandemia coronavirusului s-a răspândit, Muller a rezervat un zbor spre casă în Ghana pentru 30 martie. Cu o săptămână înainte de zbor, a luat un tren spre Mumbai.

Am auzit despre posibilitatea blocării în India ... aşa că am venit în Mumbai să stau într-un dormitor, ca să nu ratez zborul", a spus Muller.

Când a sosit la Mumbai pe 21 martie, nu avea bani şi s-a străduit să găsească o cameră.

"Nu am cunoscut pe nimeni (în Mumbai), aşa că am văzut nişte poliţişti. Mi-au spus să merg la aeroport", a spus Muller. De atunci a rămas blocat în aeroport.

Coşmarul lui lui Muller a luat sfârşit la începutul lunii iunie, după ce a făcut un apel pe Twitter, la sugestia unui ofiţer de securitate.

Un jurnalist local care a văzut tweet-urile a transmis apelul pentru ajutor şi l-a etichetat pe Aaditya Thackeray, ministrul statului pentru turism şi mediu, care este şi preşedinte al Asociaţiei de fotbal din districtul Mumbai.

În câteva ore, Muller a fost dus de la aeroport la un hotel unde va sta până când va putea să ia un zbor spre casă.

Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts