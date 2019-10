Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost lovit în cap de un ciocan la Campionatul de Atletism din India - FOTO

Abheel era însărcinat cu măsurătorile probei masculine U18 de aruncarea suliţei. Johnson măsurase o aruncare şi încerca să revină în zona de siguranţă când a fost lovit de un ciocan. Deşi oficialii au strigat, încercând să îl atenţioneze, însă Abheel nu a mai avut timp de reacţie. Tânărul a încercat să se ferească, însă bila de fier, cu o masă de 3 kilograme, l-a izbit în cap, în zona frunţii şi a tâmplei stângi. Abheel s-a prăbuşit la pământ şi a fost transportat la un spital din apropiere.

