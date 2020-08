US Open este în pericol! După ce jucători cu nume precum Simona Halep, Rafael Nadal, Ashleigh Barty sau Nick Kyrgios au ales să nu meargă în Statele Unite pe timpul pandemiei, acum jucătorii care şi-au anunţat prezenţa ameninţă cu boicotul.

Totul a plecat după ce preparatorul fizic Juan Galvan a fost testat pozitiv cu coronavirus. Cei doi jucători cu care colaborează, argentinianul Guido Pella şi bolivianul Hugo Dellien, au fost plasaţi în izolare. Asta deşi au fost testaţi negativ.

Conform protocolului, Pella şi Dellien vor trebui să stea izolaţi timp de 14 zile într-un hotel din New York. Iar US Open urmează să înceapă peste 12 zile. Până la US Open, Pella şi Dellien au fost descalificaţi de la turneul de la Cincinnati deşi au avut 2 teste negative. Acest lucru a stârnit furia altor jucători precum Novak Djokovic.

”Ambele teste, atât al meu cât şi al lui Jose (Acasuso, antrenorul lui Pella), sunt negative. Ne simţim bine. Fizioterapeutul meu nu se resimte nici el, e asimptomatic, se simte foarte bine. Din nefericire, am fost descalificat de la turneu, cel puţin la cel din Cincinnati. Trebuie să stau izolat timp de 14 zile”, spune Guido Pella, locul 35 în clasamentul ATP.

Guido Pella explained the situation on IG [ESP] and confirmed the 14 days of isolation: "Bad luck for me from the 1400 who did [the test]. I'm in the room here doing everything possible for the 2 weeks to pass quickly. I hope I will be able to play the US Open" pic.twitter.com/5ygNqmpT1S