Val de reacţii după eliminarea lui CFR Cluj din Europa League. Marica: Jenant arbitrajul / Petrescu a venit cu regulamentul la interviu

CFR Cluj a fost eliminată dramatic, în şaisprezecimile de finală ale Europa League. Campioana României a fost neînvinsă în cele două jocuri cu Sevilla şi putea obţine calificarea pe finalul jocului, însă golul lui Păun a fost anulat de arbitru după consultarea sistemului VAR.

Fostul internaţional Ciprian Marica a reacţionat imediat după partidă şi a spus că arbitrajul a fost unul jenant.

„Jenant arbitrajul din aceasta seara la CFR Cluj cu Sevilla, aşa arbitraj numai la Buzău am mai văzut !"

În minutul 87, Alexandru Păun a înscris pentru 1-0, însă reuşita a fost anulată, după consultarea sistemului VAR, pentru un presupus henţ comis anterior de Lacina Traore.

CFR Cluj părăseşte Europa League, însă după o performanţă remarcabilă. A reuşit să rămână neînvinsă contra celor de la Sevilla, a trecut de patru tururi preliminare în competiţiile europene şi a încheiat pe locul doi o grupă din care au mai făcut parte Celtic, Lazio şi Rennes.

Dan Petrescu a venit cu regulamentul la interviu: Am dat un gol valid!

Dan Petrescu a avut un discurs dur după eliminarea dramatică a lui CFR Cluj din Europa League. Antrenorul a venit cu regulamentul şi a spus că golul marcat în minutul 87 a fost valid. CFR Cluj a fost eliminată dramatic de Sevilla în 16-imile Europa League, după 1-1, în tur, şi 0-0, în retur.



Dan Petrescu nu a putut accepta eliminarea dramatică a lui CFR Cluj din Europa League. Ardelenii au fost la un pas să o învingă pe Sevilla, în deplasare, însă arbitrul din Letonia a anulat golul lui Păun, din minutul 88, pe motiv de henţ.

Antrenorul campioanei României a venit cu regulamentul în mână la interviul de după meci şi a susţinut că golul lui Păun, care ar fi putut să fie decisiv, a fost unul valid.

„Am dat un gol valid. Uite ce spune regulamentul: Nu se consideră că se comite o abatere când mingea ricoşează din cap sau din mâna unui jucător!. Regulamentul e clar. Arbitrul, dacă ştia regulamentul... În plus, apelezi la VAR când faza e clară. El s-a dus când nu e ceva clar. Dacă era golul în poarta noastră, nu se uita nimeni! Nu luăm nicio primă, am alergat 12 kilometri şi am mers 4 ore cu avionul. Plecăm frustraţi! Sevilla era una dintre favorite. Dacă ne calificam azi, poate eram şi noi favoriţi. Nu ştiu cine poate să ne dea înapoi această calificare. Păun plângea. Ce să mai spunem? Despre ce să mai vorbim? Nu se anulează aşa un gol. Trebuie să te duci şi să te uiţi. Dacă ştii regulamentul...", a declarat Petrescu, joi, la Telekom Sport.

Mara, după eliminarea lui CFR Cluj: Suntem supăraţi. Arbitrul trebuia să verifice faza golului

CFR Cluj a fost eliminată dramatic în şaisprezecimile Europa League, după 1-1, în tur, şi 0-0, în retur, cu FC Sevilla. Ardelenii au avut un gol anulat în minutul 88. Directorul sportiv Bogdan Mara a criticat decizia arbitrului de a nu revedea faza golului.



Directorul sportiv al clujenilor a criticat decizia arbitrului leton Andris Treimanis de a nu revedea momentul respectiv şi spune că frustrarea este mare în vestiarul lui CFR.

„Nu mi s-a părut henţ, nu ştiu dacă se dă. A fost un gol atât de important! Mă aşteptam ca arbitrul să meargă să verifice, să vadă de trei, patru, cinci ori. Fără să te uiţi să verifici un gol de calificare mi se pare un pic cam ciudat. În tur, s-a dus să verifice arbitrul şi atunci a fost mult mai clar. Te duci, te uiţi, e gol de calificare, nu e orice gol! Mi s-a părut cam uşor acordat. Mie mi s-a spus că nu se acordă henţ la o asemenea fază. Suntem foate supăraţi, dezamăgiţi. Băieţii au jucat extraordinar, îi felicit! Să nu pierzi cu Sevilla şi să ai şansa să conduci cu 1-0 e ceva extraordinar. Îi felicit pe Dan, pe băieţi, pe toţi cei din anturajul echipei pentru tot efortul depus şi sacrificiu. Ar fi fost o calificare istorică. Am făcut un meci tactic foarte bun, ne-am apărat bine, am avut câteva contraatacuri foarte bune. Ar fi fost o calificare istorică şi, până la urmă, meritată pentru dăruirea arătată de băieţi.”

