Victor Piţurcă ar putea fi noul antrenor al echipei CSA Steaua

Antrenorul Marius Lăcătuş şi secundul Ştefan Iovan s-au despărţit de Steaua, iar postul de antrenor al echipei din Liga 4 ar putea fi preluat de Victor Piţurcă.

Potrivit ProSport, omul care a antrenat în trei rânduri naţionala de seniori a României s-a declarat interesat de preluarea părţii tehnico-tactice a echipei care va evolua şi la anul în al patrulea eşalon fotbalistic din România.

Surse apropiate lui Piţurcă susţin că acesta ar vrea să vină, însă numai dacă va primi mână liberă pentru a controla tot: transferurile, staff-ul tehnic, programul jucătorilor, organigrama secţiei de fotbal şi să aibă mereu ultimul cuvânt în problemele care ţin de viaţa echipei. S-ar părea că Piţurcă are cele mai mare şanse să preia postul lăsat liber de Marius Lăcătuş, mai ales că după ratarea barajului de promovare în Liga 3 e nevoie de aducerea unui alt nume uriaş în cadrul clubului. Totuşi, planul lui Victor Piţurcă ar fi mult mai amplu. Dacă Steaua va ajunge în viitor în Liga 2, va fi obligată "să se rupă" de Armată, pentru a primi drept de promovare în primul eşalon. Se pare că Victor Piţurcă oricum plănuia să fie cel care preia echipa în viitor, pentru a o ajuta să facă saltul spre Liga 1 Betano.

Chiar dacă Piţurcă pare dispus să se implice, venirea este departe de a fi perfectată. Cu numirea acestuia nu sunt de acord toţi factorii de decizie din Clubul Sportiv al Armatei Steaua şi, mai mult, Piţurcă s-ar putea lovi şi de rezistenţa Peluzei SUD Steaua, suporterii activi ai echipei. Deşi este unul dintre jucătorii cu rezultate importante în tricoul Stelei, Piţurcă a fost asociat în ultimii ani cu Gigi Becali şi cu alţi ”adversari” declaraţi ai fanilor stelişti. Dacă ”Piţi” va reuşi să depăşească şi aceste două obstacole, atunci Steaua are şanse mari să înceapă sezonul următor cu un nou antrenor şi un nou staff tehnic.

Anul trecut, Mirel Rădoi a dat de înţeles că există un om dispus să preia Steaua în viitor, pentru ca echipa să primească de la FRF dreptul de a promova în prima ligă: "Eu am fost la câteva discuţii cu cei de la CSA Steaua şi cu suporterii când am antrenat FCSB. Am fost primit foarte bine, dar mi-am dat seama că niciuna dintre părţi nu îşi dorea cu adevărat o împăcare.

Propunerea mea a fost să oferim o sumă de bani, să zicem 10 milioane de euro. Urma să fie plătită în decursul a câţiva ani către CSA. Încă de atunci exista un plan bine stabilit şi se ştia omul care urmează să preia echipa în momentul în care va ajunge în Liga a 2-a. Nu pot să îi spun numele pentru că nu ar fi corect", spunea în trecut selecţionerul României U21.

Steaua a ratat şansa de a participa la barajul pentru promovarea în Liga 3, după ce a fost învinsă de Carmen Bucureşti, duminică, în etapa a treia din playoff-ul pe Liga 4 Bucureşti, scor 1-0. Steaua va evolua pentru al treilea sezon consecutiv în Liga 4 pe Bucureşti, lucru care i-a scos din minţi pe suporteri. Mai ales după ce echipa a fost la conducere pe toată durata campionatului. La 24 de ore de la eşecul cu Carmen, Marius Lăcătuş şi Ştefan Iovan şi-au depus demisiile.

Victor Piţurcă nu a mai antrenat din 2016, când s-a despărţit de Al-Ittihad. De-a lungul carierei, cel care face parte din grupul eroilor de la Sevilla a mai antrenat la Craiova, respectiv în trei rânduri în Ghencea. Până la Mirel Rădoi, Victor Piţurcă era ultimul selecţioner de tineret care calificase echipa naţională la un turneu final.

