Victor Troicki, al 3-lea jucător testat pozitiv după turneul Adria Tour. Soţia lui însărcinată are şi ea Covid

Numărul 184 mondial din ATP, Viktor Troicki, a devenit ultima victimă a infecţiei cu coronavirus.

Viktor Troicki este al treilea jucător care a fost prezent la Adria Tour care are coronavirus. Turneul organizat de Novak Djokovic a avut fani în tribune iar Grigor Dimitrov şi Borna Coric au anunţat în weekend că au avut rezultat pozitiv la test.

Troicki, numărul 184 mondial, a anunţat că a efectuat testul în weekend după ce a aflat că soţia lui are coronavirus. Aceasta urmează să nască în următoarele săptămâni. "Este adevărat că eu şi soţia mea suntem pozitivi. Ea a făcut testul vineri, iar eu şi cu soţia mea l-am făcut duminică după ce am aflat că e pozitivă. Fiica mea a avut rezultat negativ, însă eu şi soţia mea am avut rezultat pozitiv" a declarat Troicki.

În afara celor 3 jucători mai există şi alte cazuri de coronavirus după Adria Tour. Antrenorul lui Grigor Dimitrov, Chris Gro, şi antrenorul de fitness al lui Novak Djokovic, Marko Paniki.

Novak Djokovic s-a întors în Serbia înainte să facă testul pentru coronavirus. El urmează să afle astăzi rezultatul. Turneul Adria Tour a fost anulat iar Marian Cilic şi Alexander Zverev au decis să intre în izolare, deşi rezultatul testului în cazul lor a fost negativ.

Turneul a primit numeroase critici după ce toţi jucătorii prezenţi nu au respectat regulile de distanţare socială.