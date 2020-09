VIDEO Dezastru pentru Ferrari în Italia. Charles Leclerc a intrat într-un zid de anvelope

GRAND PRIUL de Formula 1 de la Monza a fost întrerupt la jumătatea cursei după ce Charles Leclerc, unul dintre piloţii Ferrari, a intrat într-un zid de anvelope.

Din fericire, Leclerc a scăpat cu bine din accident.

Nici colegul său, Sebastian Vettel, n-a avut prea mult noroc. Nu l-au mai ţinut frânele şi a fost nevoit să se retragă la boxe.

Cursa de la Monza a fost o mare umilinţă pentru Scuderia Ferrari chiar la ea acasă, dar nici rivalii n-au stat mai bine. Lewis Hamilton a terminat pe 7, iar marea surpriză a fost chiar câştigătorul.

Pierre Gasly, de la AlphaTauri, a pus pentru prima oară mâna pe un trofeu în Formula 1.

🚩 RED FLAG 🚩



Big accident for Leclerc 💥



He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.



